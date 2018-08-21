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На встречу московского формата по Афганистану приглашены 12 стран
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На встречу московского формата по Афганистану приглашены 12 стран
ТАСС
2 часа назад
Комментарии
Фото:
Федеральное агентство новостей
На встречу московского формата по
Афганистану
4 сентября приглашены 12 стран, в том числе
США
—
МИД РФ
.
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