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На встречу московского формата по Афганистану приглашены 12 стран
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На встречу московского формата по Афганистану приглашены 12 стран 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
На встречу московского формата по Афганистану 4 сентября приглашены 12 стран, в том числе США — МИД РФ.
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