РФ фиксирует неопознанные вертолеты, доставляющие оружие талибам и ИГ в Афганистане 

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия зафиксировала полеты неизвестных вертолетов, на которых доставляется оружие талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ) и "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане.
Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь обращаем внимание на полеты неопознанных вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружения и боеприпасы местным боевикам ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) и талибам, сотрудничающим с этой террористической группировкой. В частности, по утверждениям афганских СМИ и местных жителей, такие полеты в последнее время зафиксированы в провинции Сари-Пуль", — отметила дипломат.