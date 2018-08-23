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РФ фиксирует неопознанные вертолеты, доставляющие оружие талибам и ИГ в Афганистане
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РФ фиксирует неопознанные вертолеты, доставляющие оружие талибам и ИГ в Афганистане 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Интерновости.Ру
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия зафиксировала полеты неизвестных вертолетов, на которых доставляется оружие талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ) и "Исламскому государству" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане.
Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь обращаем внимание на полеты неопознанных вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружения и боеприпасы местным боевикам ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) и талибам, сотрудничающим с этой террористической группировкой. В частности, по утверждениям афганских СМИ и местных жителей, такие полеты в последнее время зафиксированы в провинции Сари-Пуль", — отметила дипломат.
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