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Армия Порошенко: пропаганда и реальность
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Армия Порошенко: пропаганда и реальность 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пётр Порошенко любит хвастаться мощью украинской армии, называя её «сильнейшей в Европе», но в это же самое время солдаты «самой патриотичной армии» гниют в окопах
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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