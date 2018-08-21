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Иранские ВВС показали первый национальный истребитель
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Иранские ВВС показали первый национальный истребитель 

360tv.ru 1 час назад
Иранское министерство обороны презентовало реактивный истребитель «Косар» собственного производства. Он стал первым в истории страны национальным боевым самолетом. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Первый показательный полет «Корсар» провел во время церемонии в честь предстоящего национального Дня оборонной промышленности. За полетом боевой машины в небе наблюдал лично президент Ирана Хасан Роухани.
Министр обороны Ирана Амир Хатами подчеркнул, что Иран действует в рамках «стратегии активного сдерживания». Он напомнил, что Тегеран никогда не нападал на другие страны.
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