Иранские ВВС показали первый национальный истребитель 

Иранское министерство обороны презентовало реактивный истребитель «Косар» собственного производства. Он стал первым в истории страны национальным боевым самолетом. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Первый показательный полет «Корсар» провел во время церемонии в честь предстоящего национального Дня оборонной промышленности. За полетом боевой машины в небе наблюдал лично президент Ирана Хасан Роухани.
Министр обороны Ирана Амир Хатами подчеркнул, что Иран действует в рамках «стратегии активного сдерживания». Он напомнил, что Тегеран никогда не нападал на другие страны.