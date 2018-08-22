Ещё
На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Многие транспортные средства были переоборудованы боевиками под военные цели в кустарных условиях. В частности, на форуме продемонстрировали «джихадмобили», оснащённые пулемётами пикапы и техника с металлической обшивкой.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Times: сирийские повстанцы разочаровались в войне и переходят на сторону Асада
Лавров заявил, что США пытаются искусственно затормозить возвращение беженцев в Сирию
Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодая семья найдена повешенной в Сочи
34
Кого из российских звезд убил СПИД
83
Как Путин уничтожит США и другие события дня
38
Крымский мост предложили уничтожить
447
Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением
11
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика
Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток
В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина
В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество
Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал
Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес
Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия
Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия
Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире
Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение