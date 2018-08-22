Ещё
На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На форуме «Армия-2018» показали военную технику сирийских террористов 

RT на русском 1 час назад
Многие транспортные средства были переоборудованы боевиками под военные цели в кустарных условиях. В частности, на форуме продемонстрировали «джихадмобили», оснащённые пулемётами пикапы и техника с металлической обшивкой.
RT на русском: последние новости
Times: сирийские повстанцы разочаровались в войне и переходят на сторону Асада Лавров заявил, что США пытаются искусственно затормозить возвращение беженцев в Сирию Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодая семья найдена повешенной в Сочи34
Кого из российских звезд убил СПИД83
Как Путин уничтожит США и другие события дня38
Крымский мост предложили уничтожить447
Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением11
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение