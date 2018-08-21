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В «Рособоронэкспорте» сообщили, что интерес к С-400 вырос после операции в Сирии
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В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель

В «Рособоронэкспорте» сообщили, что интерес к С-400 вырос после операции в Сирии 

ТАСС 14 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Интерес к системам ПВО С-400 вырос после участия комплексов в сирийский операции, есть серьезные запросы. Об этом во вторник сообщил ТАСС на форуме «Армия-2018» гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Запросы достаточно серьезные после сирийских всех наших событий. Сейчас посмотрим на «Армии». Проект во всю по Индии идет, идут переговоры", — сказал он.
Комплексы С-400 стоят в Сирии для защиты российских баз от воздушного нападения в Тартусе и на Хмеймиме.
С-400 — зенитная ракетная система дальнего действия, предназначенная для уничтожения любых средств воздушного нападения, в том числе баллистических. В настоящее время системы куплены Китаем и Турцией, ожидается подписание контракта с Индией.
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