В «Рособоронэкспорте» сообщили, что интерес к С-400 вырос после операции в Сирии 

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Интерес к системам ПВО С-400 вырос после участия комплексов в сирийский операции, есть серьезные запросы. Об этом во вторник сообщил ТАСС на форуме «Армия-2018» гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Запросы достаточно серьезные после сирийских всех наших событий. Сейчас посмотрим на «Армии». Проект во всю по Индии идет, идут переговоры", — сказал он.
Комплексы С-400 стоят в Сирии для защиты российских баз от воздушного нападения в Тартусе и на Хмеймиме.