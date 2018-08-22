СМИ: 250 тыс. сирийцев направятся в Турцию в случае начала боевых действий в Идлибе 

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 250 тыс. жителей провинции Идлиб на северо-западе Сирии направятся в Турцию, если Дамаск начнет военную операцию в этой провинции. Об этом в среду сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники в правительстве республики, получившие данные от турецкой разведки.
По информации издания, президент Сирии Башар Асад перейдет к противостоянию с оппозиционными группировками в Идлибе после завершения переговоров с сирийскими курдами, которые ведутся в координации с РФ, Ираном и США.
После начала боевых действий в Идлибе более 250 тыс. сирийцев направятся в Турцию, спасаясь от войны. В таком случае службы турецкой разведки рекомендуют властям держать беженцев в специальных зонах безопасности на территории САР близ своих границ. Кроме того, пишет издание, необходимо также проводить тщательные проверки всех сирийских беженцев, пытающихся въехать в Турцию, чтобы убедиться, что они не связаны с террористами в Идлибе.
Идлиб — это единственный регион Сирии, который остается сейчас в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могут переместиться боевики с семьями, отказавшиеся от примирения и добровольного сложения оружия.
Ответственность за поддержание стабильности в провинции несет Турция, которая является вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии. Российские военные в Идлибе совместно с сирийскими властями организовали гуманитарный коридор, через который подконтрольную боевикам провинцию могут покинуть мирные жители.
В свою очередь Башар Асад заявил, что провинция Идлиб и другие места нахождения террористов станут приоритетными направлениями действий для войск республики.