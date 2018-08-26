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Сирия открестилась от использования химоружия
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Сирия открестилась от использования химоружия 

News.ru 4 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Erbin News
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что Сирия не использует химическое оружие и избавилась от него в 2013 году. Он сказал об этом, комментируя заявление США о готовности нанести ракетный удар по Сирии.
«Как только наша армия благодаря поддержке дружественных стран продвигается вперёд для освобождения наших земель, тут же Запад и США хотят вмешаться для того, чтобы нанести удар по Сирии», — передает слова Хаддада РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Инсценировка химической атаки в Сирии может произойти в ближайшие двое суток, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его мнению, это должно стать оправданием для ударов НАТО по лояльным Дамаску силам.
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