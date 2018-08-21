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Около 2,5 тыс. военных за неделю пройдут полосы психологической подготовки на юге России
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Около 2,5 тыс. военных за неделю пройдут полосы психологической подготовки на юге России 

ТАСС 16 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. военных на юге России в течение недели пройдут полосы психологической подготовки, созданные в том числе на основе боевого опыта в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"До конца нынешней недели около 2,5 тыс. военнослужащих пройдут полосы психологической подготовки, где предусмотрены огненные, водные препятствия и дополнительные испытания, основанные на опыте боевых действий в Сирии", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
В частности, военным предстоит испытать имитации атак смертников и начиненных взрывчаткой автомобилей.
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