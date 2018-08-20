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Замминистра обороны РФ сообщил зарубежным атташе о внезапной проверке войск
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Замминистра обороны РФ сообщил зарубежным атташе о внезапной проверке войск 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах будет задействован Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация, а также военные из Китая и Монголии.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин проинформировал зарубежных атташе о начавшейся проверке в вооруженных силах и о ее задчах.
«Подробно обозначил задачи, которые должны решаться в ходе внезапной проверки, а также привлекаемые силы и средства. С целью укрепления мер доверия по каналам связи ОБСЕ указанная информация дополнительно доведена до государств-участников Венского документа 2011 года», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В сообщении подчеркнуто, что венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах.
Кроме того, согласно этому документу, вооруженные силы должны сообщать об определенных видах военной деятельности.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» будут крупшейшими со времен маневров «Запад-81».
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