Из Сирии в Россию вернулись 200 военных полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. / ТАСС /. Подразделение военной полиции Южного военного округа из 200 человек вернулось к месту постоянной дислокации в Чечне после успешного выполнения специальных задач на территории Сирии . Об этом сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

В Чечне прибывших из командировки встретили представители руководства Минобороны России округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие. В частности, заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Владимир Ковалев поблагодарил подчиненных, отметив, что выполнение задач подразделением военной полиции в большинстве случаев осуществлялось в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Он выразил уверенность, что опыт, приобретенный в ходе выполнения боевых задач в Сирии, будет использован полицейскими в дальнейшей службе.