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Из Сирии в Россию вернулись 200 военных полицейских
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Из Сирии в Россию вернулись 200 военных полицейских 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Подразделение военной полиции Южного военного округа из 200 человек вернулось к месту постоянной дислокации в Чечне после успешного выполнения специальных задач на территории Сирии. Об этом сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России 200 военных полицейских доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии из аэродрома Хмеймим в Сирии", — отметил Астафьев.
В Чечне прибывших из командировки встретили представители руководства Минобороны России округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие. В частности, заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник Владимир Ковалев поблагодарил подчиненных, отметив, что выполнение задач подразделением военной полиции в большинстве случаев осуществлялось в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Он выразил уверенность, что опыт, приобретенный в ходе выполнения боевых задач в Сирии, будет использован полицейскими в дальнейшей службе.
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