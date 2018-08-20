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Из Сирии в Чечню вернулись 200 военных полицейских
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Из Сирии в Чечню вернулись 200 военных полицейских 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Министерстве обороны РФ сообщили, что из Сирии к месту постоянной дислокации в Чечне прибыли 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа.
— Двести военнослужащих вернулись в Чеченскую Республику после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии, — отмечается в сообщении.
По итогам командировки ряд военнослужащих представлены к ведомственным наградам. Руководство военной полиции поблагодарило личный состав от лица Минобороны РФ за мужество и высокий профессионализм, проявленные в Сирии при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гуманитарных коридоров.
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