Из Сирии в Чечню вернулись 200 военных полицейских

— Двести военнослужащих вернулись в Чеченскую Республику после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок Северной Осетии , — отмечается в сообщении.

По итогам командировки ряд военнослужащих представлены к ведомственным наградам. Руководство военной полиции поблагодарило личный состав от лица Минобороны РФ за мужество и высокий профессионализм, проявленные в Сирии при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гуманитарных коридоров.