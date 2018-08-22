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Минобороны отчиталось о военной операции в Сирии
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Минобороны отчиталось о военной операции в Сирии 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Министерство обороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, в котором рассказало о военной операции ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.
По данным ведомства, правительственным войскам удалось вернуть себе 96,5 процента территории против 8, которые они контролировали в начале. При поддержке сил России им удалось освободить от террористов более 1400 населенных пунктов.
Более 63 тысяч российских военных, отметили в Минобороны, получили боевой опыт. При этом каждый четвертый военнослужащий был награжден государственной наградой, и все участники военной операции отмечены знаками отличия.
В ходе операции был апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения. Оно показало высокую эффективность.
За время операции ВКС России выполнили 39 тысяч боевых вылетов, в том числе — более 20 тысяч в ночное время. Во время активных фаз операции интенсивность применения боевой авиации достигала более 100 самолето-вылетов в сутки.
ВМФ совершил 189 боевых походов. По объектам террористов кораблями и подводными лодками было нанесено 100 ударов крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а стратегическими самолетами дальней авиации Воздушно-космических сил России — 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования.
Как отметили в Минобороны, в результате ударов по террористам было уничтожено 830 главарей бандформирований.
Кроме того, благодаря действиям военных более полутора миллионов беженцев смогли вернуться в свои дома.
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