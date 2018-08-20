Военный эксперт рассказал о значении предстоящих учений «Восток — 2018»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT предстоящие учения «Восток — 2018», которые пройдут в сентябре.

«Любые оперативно-стратегические учения направлены на отработку готовности страны к отражению внешней агрессии любого потенциального противника. Поэтому «Восток—2018» — это тоже такие же учения, направленные на подготовку армии и государства на отражение полномасштабной агрессии со стороны вероятного противника», — сказал он.

Военный эксперт считает, что главным преимуществом российской армии является мобильность.

«На прошлых учениях «Восток—2014» Россия в течение одной недели перебросила на восток 160 тысяч единиц личного состава. Это уникальная способность вооружённых сил нашей страны — перебрасывать такое количество войск с одного конца страны на другой. По мобильности мы превосходим любую армию мира», — заметил он.