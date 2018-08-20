Учения «Восток-2018» станут беспрецедентными по масштабам, заявил Шойгу

По его словам, в соответствии с планом подготовки в сентябре текущего года проводятся маневры войск «Восток-2018».

"Это крупнейшее со времен маневров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", — сказал Шойгу.