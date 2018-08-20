Ещё
Учения «Восток-2018» станут беспрецедентными по масштабам, заявил Шойгу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учения «Восток-2018» станут беспрецедентными по масштабам, заявил Шойгу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Маневры учений «Восток-2018» станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с планом подготовки в сентябре текущего года проводятся маневры войск «Восток-2018».
"Это крупнейшее со времен маневров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", — сказал Шойгу.
"В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Кроме этого? будут задействованы органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии", — подчеркнул глава Минобороны.
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские войска подняты по тревоге134
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Меркель поставила Порошенко на место
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель13
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Видео
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
03:11
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Шоу-бизнес
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение