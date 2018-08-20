В двух военных округах РФ началось приведение в высшую боеготовность

Мероприятия проводятся в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в рамках проверки перед учениями «Восток-2018».

Мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности начались в Восточном и Центральном военных округах, а также в подразделениях Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. об этом заявил министр обороны России генерал армии Серегй Шойгу.

«Сегодня с 5 часов по московскому времени, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями Центрального, Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности», — сказал Шойгу.