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В двух военных округах РФ началось приведение в высшую боеготовность
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В двух военных округах РФ началось приведение в высшую боеготовность 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятия проводятся в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в рамках проверки перед учениями «Восток-2018».
Мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности начались в Восточном и Центральном военных округах, а также в подразделениях Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. об этом заявил министр обороны России генерал армии Серегй Шойгу.
«Сегодня с 5 часов по московскому времени, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями Центрального, Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности», — сказал Шойгу.
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