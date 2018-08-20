Последний «саддамовский» МИГ-29 обнаружен в Ираке

МиГ-29 в 80-е и 90-е годы были самыми современными самолетами военно-воздушных сил Ирака . По некоторым данным, эта страна стала одной из первых, если не считать государств, входивших в Варшавский договор, куда начались поставки новейших на то время машин.

"Двадцать девятые" успели принять участие в заключительном этапе войны с Ираном . Правда, впервые эти истребители были продемонстрированы широкой общественности лишь весной 1989 года, на масштабной военной выставке в Багдаде.

Всего к 1990 году ВВС Саддама Хусейна успели получить около четырех десятков таких крылатых машин из первой партии в 48 самолетов. Всего же планировалось иметь не менее 130 истребителей.

После авантюры в Кувейте против Ирака были введены санкции, и поставки любого оружия были строго-настрого запрещены.

В ходе войны с многонациональными силами во главе с США в 1991 году иракские МиГ-29 не смогли на равных соперничать с многократно превосходившей их по численности воздушной армадой. Якобы, им удалось уничтожить всего один истребитель-бомбардировщик Tornado, в свою очередь, в воздушных боях было потеряно восемь «двадцать девятых». Часть самолетов перелетели в Иран, где остаются до сих пор.