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Последний «саддамовский» МИГ-29 обнаружен в Ираке
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Последний «саддамовский» МИГ-29 обнаружен в Ираке 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
МиГ-29 в 80-е и 90-е годы были самыми современными самолетами военно-воздушных сил Ирака. По некоторым данным, эта страна стала одной из первых, если не считать государств, входивших в Варшавский договор, куда начались поставки новейших на то время машин.
"Двадцать девятые" успели принять участие в заключительном этапе войны с Ираном. Правда, впервые эти истребители были продемонстрированы широкой общественности лишь весной 1989 года, на масштабной военной выставке в Багдаде.
Всего к 1990 году ВВС Саддама Хусейна успели получить около четырех десятков таких крылатых машин из первой партии в 48 самолетов. Всего же планировалось иметь не менее 130 истребителей.
После авантюры в Кувейте против Ирака были введены санкции, и поставки любого оружия были строго-настрого запрещены.
В ходе войны с многонациональными силами во главе с США в 1991 году иракские МиГ-29 не смогли на равных соперничать с многократно превосходившей их по численности воздушной армадой. Якобы, им удалось уничтожить всего один истребитель-бомбардировщик Tornado, в свою очередь, в воздушных боях было потеряно восемь «двадцать девятых». Часть самолетов перелетели в Иран, где остаются до сих пор.
К началу войны 2003 года в ВВС Ирака осталось не более 12 боевых машин такого типа. Из-за отсутствия запасных частей большая часть из них была в нерабочем состоянии. Тем не менее, после свержения Саддама Хусейна армия США в первую очередь стала уничтожить именно МиГи. Их давили танками, разрезали на куски. Это делалось специально. Американцы предполагали, что иракская армия в будущем будет закупать исключительно американскую технику. Правда, этим планам не удалось осуществиться. В настоящее время, кроме F-16, иракцы с удовольствием приобретают российскую авиационную технику. Правда, до истребителей дело пока не дошло, но закупленные в нашей стране штурмовики Су-25 успешно борются с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
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