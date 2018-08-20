Ещё
РФ готова помочь в урегулировании конфликта в Карабахе, заявил посол в Баку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ готова помочь в урегулировании конфликта в Карабахе, заявил посол в Баку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 20 авг — РИА Новости. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил, что Москва готова и дальше оказывать помощь для достижения договоренностей в урегулировании карабахского конфликта.
"Россия готова продолжить содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Наша цель — оказать сторонам конфликта всяческую помощь, чтобы они смогли договориться между собой. То, что будет приемлемо для сторон конфликта, будет приемлемо и для нас", — сказал Бочарников на пресс-конференции в понедельник.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место276
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает8
Российские войска подняты по тревоге195
Герои недели: Масловыжималка Путина, Бузова «под кайфом»11
Видео
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
03:11
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Шоу-бизнес
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение