Китай выступил за урегулирование конфликта в Сирии «исключительно мирными средствами»

Спецпосланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь заявил, что Пекин не направлял войска в САР, так как выступает за мирное урегулирование сирийского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в СМИ в последнее время появились спекуляции на тему того, что КНР планирует принять участие в сирийском конфликте. Он отметил, что это является искажением китайской политики.

«Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами», — заявил Се Сяоянь.

Он отметил, что «Китай не направлял военную силу в Сирию».