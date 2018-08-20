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Китай выступил за урегулирование конфликта в Сирии «исключительно мирными средствами»
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Китай выступил за урегулирование конфликта в Сирии «исключительно мирными средствами» 

RT на русском 1 час назад
Спецпосланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь заявил, что Пекин не направлял войска в САР, так как выступает за мирное урегулирование сирийского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в СМИ в последнее время появились спекуляции на тему того, что КНР планирует принять участие в сирийском конфликте. Он отметил, что это является искажением китайской политики.
«Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами», — заявил Се Сяоянь.
Он отметил, что «Китай не направлял военную силу в Сирию».
Ранее президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Сирии.
RT на русском: последние новости
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