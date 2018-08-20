В Китае заявили, что страна не участвует в каких-либо военных акциях в Сирии

ПЕКИН, 20 августа. / ТАСС /. Китай не имеет военного присутствия в Сирии , но намерен принять участие в восстановлении этой страны. Об этом заявил в понедельник на брифинге в МИД КНР специальный представитель китайского правительства по Сирии Се Сяоянь. Таким образом он прокомментировал сообщения некоторых СМИ, утверждавших, по его словам, что Китай направил или может направить своих военных в Сирию.

"Китай не посылал военные силы в Сирию. Там нет военного присутствия Китая", — сказал Се Сяоянь. Вместе с тем, он подчеркнул, что борьба с терроризмом в Сирии «должна быть доведена до конца».

"Мы намерены принять участие в восстановлении Сирии", — указал Се Сяоянь. Китай, по его словам, рассматривает возможность расширения своего участия в восстановлении Сирии. Однако, отметил он, прежде чем направлять в эту страну китайский персонал для участия в восстановительных работах, «следует обеспечить там мир и безопасность».

Се Сяоянь добавил, что суверенитет и территориальная целостность Сирии должны быть обеспечены, а будущее этой страны должен определять сам сирийский народ.

"Суверенитет и территориальная целостность Сирии должны быть обеспечены, будущее этой страны должен решать сам сирийский народ", — подчеркнул дипломат. Он призвал все стороны сирийского конфликта «решать все вопросы мирным путем».

"Ситуация в Сирии демонстрирует некоторое улучшение. Часть сирийских беженцев выражает намерение вернуться в эту страну ", — отметил Се Сяоянь. Он уточнил, что для полномасштабного возвращения беженцев из-за рубежа в Сирию «пока не готовы условия».

"Мы призываем все заинтересованные стороны сирийской проблемы к проведению переговоров. Важно найти окончательное решение вопроса беженцев", — сказал китайский спецпредставитель.