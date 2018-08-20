Ещё
Китай открестился от участия в сирийском конфликте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Китайские истребители перебросили под Челябинск

Китай опроверг сообщения о военном участии в сирийском конфликте 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сообщения СМИ о якобы военном присутствии Китая в Сирии являются спекуляциями и искажением политики Китая, заявил в понедельник специальный посланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.
В начале августа сирийские СМИ со ссылкой на посла Китая в Сирии сообщили, что китайские военные в определенной степени готовы принять участие с сирийской армией в борьбе с террористами в Идлибе и в других частях страны.
"В последнее время в СМИ появились спекуляции на тему того, что Китай готовится принять участие в сирийском конфликте, это искажение политики Китая. Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами", — заявил Се Сяоянь на встрече с журналистами.
Он вновь подчеркнул, что "Китай не направлял военную силу в Сирию".
"Вы можете расценивать это как политическое заявление", — подчеркнул китайской дипломат.
Се Сяоянь добавил, что китайская сторона выступает решительно против любых форм терроризма, поддерживает укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также в поддержании региональной и международной безопасности.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве объяснили «украинское предательство» США578
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США318
С супругой Мягкова случилось несчастье
«Голая» Волочкова на пляже вызвала недоумение124
«Украину добивают»
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
02:00
В Твери загорелся торговый центр
Пожары Происшествия
01:14
Москвичам пообещали тепло
Погода Новости Москвы
04:50
Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США
Общество
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
02:56
«Армату» выставят на потеху
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение