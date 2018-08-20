Трофейное оружие: на «Армии-2018» покажут захваченную у боевиков в Сирии технику

На форуме можно будет увидеть трофейные беспилотники и самодельные взрывные устройства сирийских боевиков.

Экспозиция оружия, используемого террористами в Сирии , будет организована на международном форуме «Армия-2018», сообщили в Минобороны.

Всего будет представлено более 1000 экспонатов техники, захваченной у незаконных вооруженных формирований в САР. В том числе, на форуме можно будет увидеть трофейные беспилотные летательные аппараты и самодельные взрывные устройства боевиков.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке «Патриот».