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Трофейное оружие: на «Армии-2018» покажут захваченную у боевиков в Сирии технику
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Трофейное оружие: на «Армии-2018» покажут захваченную у боевиков в Сирии технику 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На форуме можно будет увидеть трофейные беспилотники и самодельные взрывные устройства сирийских боевиков.
Экспозиция оружия, используемого террористами в Сирии, будет организована на международном форуме «Армия-2018», сообщили в Минобороны.
Всего будет представлено более 1000 экспонатов техники, захваченной у незаконных вооруженных формирований в САР. В том числе, на форуме можно будет увидеть трофейные беспилотные летательные аппараты и самодельные взрывные устройства боевиков.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке «Патриот».
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