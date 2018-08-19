В Афганистане объявили о перемирии с «Талибаном»

Президент Афганистана объявил о перемирии с «Талибаном»

«Так как мы приближаемся к празднику Эйд аль-адха (праздник жертвоприношения), мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник», — передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что перемирие закончится 20 ноября, когда отмечается день рождения пророка. Условием для перемирия является «взаимность» со стороны талибов.

В июне Гани предложил главарю «Талибана» Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня.