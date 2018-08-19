В Афганистане объявили о перемирии с «Талибаном»

Афганский лидер Ашраф Гани объявил о перемирии с движением «Талибан» (запрещено в России) по случаю исламского праздника жертвоприношения.
«Так как мы приближаемся к празднику Эйд аль-адха (праздник жертвоприношения), мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник», — передает его слова «Интерфакс».
Он отметил, что перемирие закончится 20 ноября, когда отмечается день рождения пророка. Условием для перемирия является «взаимность» со стороны талибов.
В июне Гани предложил главарю «Талибана» Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня.