Новейший истребитель Су-57 успешно прошел испытания в Сирии 

Истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил все свои характеристики в ходе боевых действий в Сирии. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Су-57 отлично завершил первый этап государственных испытаний, подтвердил все заданные в тактико-техническом задании летно-технические характеристики. Он проявил себя не только на полигонах, но и в реальных боевых действия в Сирии», — слова сенатора передает ТАСС. Бондарев напомнил, что пилотные образцы этого самолета были отправлены на российскую авиабазу Хмеймим еще полгода назад.
Сенатор отметил, что у Су-57 «огромный модернизационный потенциал, которого хватит на полвека вперед». Бортовая радиоэлектроника самолета построена на принципах открытой архитектуры. «По сути этот истребитель имеет все задатки для превращения в дальнейшем в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины», — подчеркнул он. Этот многофункциональный авиакомплекс способен воевать как в одиночку, так и в рамках концепции «единого поля». Бондарев отметил возможности истребителя по передаче данных о целях другим самолетам и наземным комплексам ПВО, а также по получению целеуказания от них. Бортовая система Су-57 управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.
Как заявил ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии истребителей Су-57 планируются заключить до конца лета, на форуме «Армия-2018». Он отметил, что стоимость этого самолета ненамного дороже, чем истребителя четвертого поколения, но существенно дешевле конкурентов — американских F-22 и F-35. В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что два истребителя Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.