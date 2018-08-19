Новейший истребитель Су-57 успешно прошел испытания в Сирии

«Су-57 отлично завершил первый этап государственных испытаний, подтвердил все заданные в тактико-техническом задании летно-технические характеристики. Он проявил себя не только на полигонах, но и в реальных боевых действия в Сирии», — слова сенатора передает ТАСС . Бондарев напомнил, что пилотные образцы этого самолета были отправлены на российскую авиабазу Хмеймим еще полгода назад.

Сенатор отметил, что у Су-57 «огромный модернизационный потенциал, которого хватит на полвека вперед». Бортовая радиоэлектроника самолета построена на принципах открытой архитектуры. «По сути этот истребитель имеет все задатки для превращения в дальнейшем в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины», — подчеркнул он. Этот многофункциональный авиакомплекс способен воевать как в одиночку, так и в рамках концепции «единого поля». Бондарев отметил возможности истребителя по передаче данных о целях другим самолетам и наземным комплексам ПВО, а также по получению целеуказания от них. Бортовая система Су-57 управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.