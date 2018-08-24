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С 24 августа военно-технический форум «Армия» работает в открытом режиме
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С 24 августа военно-технический форум «Армия» работает в открытом режиме 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
С сегодняшнего дня Международный военно-технический форум «Армия» в парке «Патриот» может посетить любой желающий. Посмотреть есть на что: представлено рекордное число образцов вооружений — более 26 тысяч.
Это танки на платформе «Армата», арктический вариант ракетного комплекса «Тор», боевые машины пехоты «Бумеранг» и многое другое. Отдельная экспозиция посвящена трофейному оружию, изъятому у террористов в Сирии, передает телеканал «Россия 24».
На полигоне Алабино во всей красе покажут новейшую военную технику — как она ведет себя на земле и на воде. А на аэродроме Кубинка пройдет шоу с участием российских и китайских летчиков. В небе пролетят асы из пилотажных групп «Русские витязи», «Беркуты», «Соколы России». В открытом режиме форум «Армия» будет работать до воскресенья, 26 августа.
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