С 24 августа военно-технический форум «Армия» работает в открытом режиме

С сегодняшнего дня Международный военно-технический форум «Армия» в парке «Патриот» может посетить любой желающий. Посмотреть есть на что: представлено рекордное число образцов вооружений — более 26 тысяч.

Это танки на платформе «Армата», арктический вариант ракетного комплекса «Тор», боевые машины пехоты «Бумеранг» и многое другое. Отдельная экспозиция посвящена трофейному оружию, изъятому у террористов в Сирии , передает телеканал «Россия 24».