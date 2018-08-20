Россия планирует развивать военные связи с Египтом, заявил Шойгу 

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия считает необходимым развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Египтом для усиления боевых возможностей армий обоих государств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании двусторонней комиссии по ВТС.
"Полагаем, что в нынешних условиях вооруженным силам и правоохранительным органам отводится одна из ведущих ролей в борьбе с террористической угрозой. Для усиления их боевых возможностей намерены активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество ", — сказал Шойгу.