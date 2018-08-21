В Иране показали первый реактивный истребитель собственного производства 

В Иране прошла демонстрация первого реактивного истребителя собственного производства «Коусар», который совершил демонстрационный полет.
Как сообщили иранские СМИ, на презентации присутствовал президент Исламской Республики Хасан Роухани, который даже посидел в кабине пилота нового самолета.
"Коусар" оснащен современными средствами связи и управления, он используется для коротких воздушных миссий поддержки. Планируется, что производство истребителя будет осуществляться в двух модификациях — с одной и двумя кабинами пилотов для обучения молодых летчиков истребительной авиации.
Ранее иранские военные заявляли, что в ближайшие месяцы будет представлен произведенный в ИРИ зенитно-ракетный комплекс Bavar-373, который по своим техническим характеристикам, утверждают в Тегеране, превосходит российский аналог ЗРК С-300.