В Иране показали первый реактивный истребитель собственного производства

Иране прошла демонстрация первого реактивного истребителя собственного производства «Коусар», который совершил демонстрационный полет.

Как сообщили иранские СМИ, на презентации присутствовал президент Исламской Республики Хасан Роухани , который даже посидел в кабине пилота нового самолета.

"Коусар" оснащен современными средствами связи и управления, он используется для коротких воздушных миссий поддержки. Планируется, что производство истребителя будет осуществляться в двух модификациях — с одной и двумя кабинами пилотов для обучения молодых летчиков истребительной авиации.