Ещё
Иран представит новый истребитель на следующей неделе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран представит новый истребитель на следующей неделе 

ProComp.info 35 минут назад
Фото: ProComp.info
19 августа. PROCOMP.INFO — Иран представит новый истребитель на следующей неделе и продолжит развивать ракетный потенциал в качестве главного приоритета, заявил министр обороны в субботу, игнорируя новые санкции США, направленные на сдерживание ракетной программы Тегерана и регионального влияния.
Военно-морской флот Ирана также объявил в субботу, что он впервые установил на одном из своих военных кораблей систему оборонительного вооружения, поскольку напряженность растет с американскими военными в Персидском заливе.
Президент США Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты в мае из соглашения между Ираном и мировыми державами от 2015 года, которое обусловило ядерную деятельность Тегерана в обмен на освобождение от санкций.
Трамп сказал, что сделка была глубоко ошибочной, поскольку она не сдерживала иранскую программу баллистических ракет или не поддерживала поддержку посредников в конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене.
Иран отклонил любые прямые переговоры с Вашингтоном для решения вопросов, поднятых Трампом.
«Нашим главным приоритетом является развитие ракетной программы. Мы находимся в хорошем положении в этой области, но нам нужно ее развивать», — цитирует в субботу агентство Fars слова бригадного генерала Амира Хатами.
«Мы представим самолет на национальный день оборонной промышленности, и люди увидят, как он летает, и оборудование, предназначенное для него», — добавил Хатами. Иран празднует Национальный день оборонной промышленности 22 августа.
ProComp.info: последние новости
Главарь ИГ* аль-Багдади тяжело ранен, сообщили в СМИ Иран создал отечественную баллистическую ракету нового поколения Йеменские дети протестуют против Саудовской агрессии после трагедии с авиаударом по школьному автобусу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всем труба: Путин и Меркель давят на газ168
«Удар будет чувствительным»352
«Вас это не шокирует?»53
На концерте популярной группы произошла трагедия1
Раскрыты подробности конфуза с портретом Путина78
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение