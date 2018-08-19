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Военные РФ доставили гумпомощь в Сирию
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Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские военные раздали 650 продовольственных наборов жителям населённого пункта Кум-эль-Висия сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
«В населённом пункте Кум-эль-Висия прошла очередная гуманитарная акция, в ходе которой мирным жителям роздано 650 продовольственных наборов», — цитирует его РИА Новости.
Как уточняется, в состав каждого набора входит 2 кг риса и 1 кг муки, а также питьевая бутилированная вода.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что российские военные доставили две тонны гуманитарной помощи в провинцию Алеппо.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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