Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

«В населённом пункте Кум-эль-Висия прошла очередная гуманитарная акция, в ходе которой мирным жителям роздано 650 продовольственных наборов», — цитирует его РИА Новости

Как уточняется, в состав каждого набора входит 2 кг риса и 1 кг муки, а также питьевая бутилированная вода.