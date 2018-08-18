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Боевики в Сирии 25 раз нарушили режим прекращения огня — Минобороны РФ
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Боевики в Сирии 25 раз нарушили режим прекращения огня — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе обстрелов погиб один и ранено четверо военнослужащих сирийской армии.
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил начальник рроссийского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Нахшебба, Джубб-эль-Мгара, Икко (трижды), Акч-Баер, Кинсибба (дважды), Сафсафа (пять раз) в провинции Латакия, позиций правительственных войск в районе населенного пункта Карратин-эль-Кебира провинции Хама, районов Маканис-эд-Дувайри (трижды), Хан-эль-Асаль, Халаб-эль-Джадид (шесть раз) города Алеппо., — сообщил российский офицер.
По словам Цыганкова, в ходе обстрелов погиб один и ранено четверо военнослужащих САР.
Также боевиками на юго-западе Сирии за сутки сдана одна боевая машина пехоты, одна бронированная разведывательно-дозорная машина, один миномет, две самодельные пушки под баллоны, 20 баллонов с тринитротолуолом, 30 мин, а также 3 тонны боеприпасов различных типов и калибров.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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