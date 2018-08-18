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Офицер российских ВКС рассказал о преимуществах использования «Ночного охотника» в Сирии
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Офицер российских ВКС рассказал о преимуществах использования «Ночного охотника» в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам командира авиазвена майора Евгения Селеева, по целому ряду характеристик российский вертолет Ми-28 лучше остальных показал себя во время операции против боевиков в САР.
Офицер российских ВКС майор Евгений Селеев рассказал о преимуществах вертолета Ми-28 «Ночной охотник». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Выше мощность, лучше маневренность. Характеристики оружия у Ми-28 тоже позволяют многое, этот вертолет и видит, и стреляет дальше. Лучше продумана эргономика кабины, то есть экипажу здесь комфортно», — рассказал Селеев.
Кроме того, он отметил плюсы использования различных видов вертолетного вооружения. К примеру, эффект от применения неуправляемых ракет выше, если вертолеты работают на открытой местности. В этих условиях урон от осколков становится выше. Управляемые же ракеты хороши для поражения точечных целей. Наконец, у вертолетной пушки меньше дальность стрельбы, но больше скорострельность и боекомплект.
Командир авиационного звена майор российских ВКС майор Евгений Селеев провел в Сирии в общей сложности около года. За пять командировок пилот совершил более двухсот боевых вылетов, выполняя, в частности, задачи по прикрытию воздушных судов вблизи российской авиабазы Хмеймим, нанесению ударов с воздуха и сопровождению колонн военной техники.
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