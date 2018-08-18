Офицер российских ВКС рассказал о преимуществах использования «Ночного охотника» в Сирии

По словам командира авиазвена майора Евгения Селеева, по целому ряду характеристик российский вертолет Ми-28 лучше остальных показал себя во время операции против боевиков в САР.

Офицер российских ВКС майор Евгений Селеев рассказал о преимуществах вертолета Ми-28 «Ночной охотник». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Выше мощность, лучше маневренность. Характеристики оружия у Ми-28 тоже позволяют многое, этот вертолет и видит, и стреляет дальше. Лучше продумана эргономика кабины, то есть экипажу здесь комфортно», — рассказал Селеев.

Кроме того, он отметил плюсы использования различных видов вертолетного вооружения. К примеру, эффект от применения неуправляемых ракет выше, если вертолеты работают на открытой местности. В этих условиях урон от осколков становится выше. Управляемые же ракеты хороши для поражения точечных целей. Наконец, у вертолетной пушки меньше дальность стрельбы, но больше скорострельность и боекомплект.