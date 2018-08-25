Минобороны РФ: тысячи боевиков собраны в сирийском Идлибе для атаки Алеппо и Хамы

МОСКВА , 25 августа. / ТАСС /. Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб для наступления на Хаму и Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Он напомнил, что сейчас более 70% территории сирийской провинции Идлиб подконтрольны террористическим группировкам, крупнейшей из которых является «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее "Джебхат ан-Нусра" , запрещена в России ).

"На прошедшей неделе лидер данной террористической организации Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все банды в Идлибе к «джихаду» против светского сирийского государства. Число задержанных экстремистами и содержащихся в тюрьмах сторонников политического диалога превысило 500 человек. Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо", — сказал Цыганков.