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Минобороны РФ: тысячи боевиков собраны в сирийском Идлибе для атаки Алеппо и Хамы
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Минобороны РФ: тысячи боевиков собраны в сирийском Идлибе для атаки Алеппо и Хамы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб для наступления на Хаму и Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Он напомнил, что сейчас более 70% территории сирийской провинции Идлиб подконтрольны террористическим группировкам, крупнейшей из которых является «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России).
"На прошедшей неделе лидер данной террористической организации Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все банды в Идлибе к «джихаду» против светского сирийского государства. Число задержанных экстремистами и содержащихся в тюрьмах сторонников политического диалога превысило 500 человек. Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо", — сказал Цыганков.
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