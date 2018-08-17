Ещё
СМИ: ПВО Саудовской Аравии отразила ракетный удар со стороны Йемена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ПВО Саудовской Аравии отразила ракетный удар со стороны Йемена 

ТАСС 21 минуту назад
ТАСС, 17 августа. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила в пятницу баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения «Ансар Аллах») с территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
По его данным, ракета была перехвачена и уничтожена в небе над городом Наджран на юге королевства.
За последние месяцы «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В свою очередь, в Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовской ПВО. По данным альянса, в общей сложности было сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами в сторону Саудовской Аравии.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
ТАСС: последние новости
СМИ: Турция перебрасывает модернизированные танки на границу с Сирией Володин в субботу посетит съезд правящей в Турции партии МИД Сирии: ВВС коалиции под эгидой США нанесли стране урон на миллиарды долларов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены признаки существования иной Вселенной123
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой88
Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя50
В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку65
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства128
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение