Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету из Йемена

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах».

Инцидент произошел в пятницу. Ракета была перехвачена и уничтожена в небе над городом Наджран на юге королевства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал «Аль-Хадас».

В последние месяцы «Ансар Аллах» неоднократно сообщало о ракетных обстрелах пограничных с Йеменом провинций Саудовской Аравии. В Эр-Рияде утверждали, что ракеты были перехвачены саудовскими ПВО. В общей сложности сбито свыше 150 баллистических ракет, выпущенных хуситами.

Напомним, в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами. В марте 2015 года, в связи с вторжением коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, конфликт перешел в более активную фазу.