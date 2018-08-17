Минобороны показало на видео сбитые в Сирии дроны боевиков

Сирии Минобороны России предъявило мировой общественности беспилотные летательные аппараты боевиков. С их помощью международные террористы пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

Ранее начальник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков сообщил, что с начала июля боевики использовали 45 дронов с самодельными взрывными устройствами. Только за последние три дня были обезврежены пять беспилотников. Все они уничтожены средствами ПВО базы или радиоэлектронной борьбы.

Большинство дронов снабжены навигационными приборами и системами управления и сброса взрывного устройства.

— Несмотря на, казалось бы, кустарный внешний вид данных аппаратов, они собраны по всем правилам, с использованием знаний аэродинамики и систем автоматического управления, — заявил Конашенков.

Один из беспилотников имел размах крыльев до 3,5 метров и был способен пролететь более 100 километров на высоте до 3,5 тысяч метров. Причем дрон мог нести до десяти взрывных устройств. При подлете к базе некоторые дроны маневрируют по курсу и по высоте, а материалы, из которых они сделаны, имеют малую радиолокационную заметность.