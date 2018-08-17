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МИД Сирии: ВВС коалиции под эгидой США нанесли стране урон на миллиарды долларов
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МИД Сирии: ВВС коалиции под эгидой США нанесли стране урон на миллиарды долларов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
ТАСС, 17 августа. ВВС международной коалиции, возглавляемой США, в результате авиаударов «нанесли Сирии урон на миллиарды долларов». Об этом говорится в переданном в пятницу агентством SANA заявлении МИД арабской республики.
В нем указывается, что воздушные бомбардировки привели «к разрушению экономической инфраструктуры в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке, а численность погибших и пострадавших, в большинстве своем женщин и детей, исчисляется тысячами».
Заявление сирийского МИД последовало в ответ на выделение Саудовской Аравией $100 млн международной коалиции под эгидой США на проведение восстановительных работ на территории подконтрольной формированиям «Сил демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют курдские бойцы. ВВС коалиции оказывали военную поддержку СДС, которые отвоевали у террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) 27% территории Сирии.
В Дамаске шаг Эр-Рияда расценивают «как грубое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся сирийского кризиса». «Очевидно, что США и Саудовская Аравия, которые всячески препятствовали победам сирийской армии над бандами террористов, теперь пытаются продлить конфликт в Сирии и поддерживают силы, угрожающие территориальному единству страны», — подчеркивается в заявлении МИД республики.
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