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СМИ сообщили о переброске новых турецких танков на границу с Сирией
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СМИ сообщили о переброске новых турецких танков на границу с Сирией 

ТВ Центр 30 минут назад
Фото: ТВ Центр
Как пишет газета Milliyet, Турция перебрасывает на границу с Сирией модернизированные танки M60T. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что бронетехнику на грузовых машинах перевозят в провинцию Антакья. Затем ее намерены дислоцировать на турецко-сирийской границе.
Ранее сообщалось, что еще одно судно, оснащенное ракетами «Калибр», войдет в состав группировки ВМФ России в Средиземном море у берегов Сирии. Это малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».
15 августа стало известно, что президент Сирии Башар Асад издал несколько указов об амнистии различных категорий граждан, участвовавших в боевых действиях в САР. Вместе с тем 1 августа Асад отметил приближающийся момент окончательной победы в войне с терроризмом. По его словам, в Хомсе, Пальмире, Алеппо и Восточной Гуте уже установлены «безопасность и стабильность».
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