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Метод «Сирийский вал» опробовали на учении Черноморского флота
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Метод «Сирийский вал» опробовали на учении Черноморского флота 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота применили на двустороннем учении метод «Сирийский вал», сообщает в пятницу пресс-служба флота.
"Военнослужащие мотострелковых подразделений отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота успешно выполнили поставленные задачи в ходе двустороннего ротного тактического учения (РТУ) на полигоне «Ангарский» в Крыму… В свою очередь командир роты в обороне, просчитав разные варианты развития боя, заранее оборудовал оборонительный рубеж, называемый «Сирийский вал», — говорится в сообщении.
Перед разведывательным подразделением стояла задача провести боевую технику через минное заграждение. Для этого пришлось «пожертвовать» одним из бронетранспортеров БТР-80 (его «противник» условно уничтожил). «Приняв бой, разведподразделение отразило атаку и обеспечило проход основных сил через минное поле методом „подкова“, — отмечает Черноморский флот.
Затем колонна обошла холм, разделившись на два ряда, одновременно с этим происходило десантирование в тыл противника. „Используя преимущества этого способа обороны, часть боевой техники наступающих войск была уничтожена без потерь со стороны обороняющегося подразделения“, — говорится в сообщении.
В двустороннем учении принимали участие порядка 500 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-80, а также армейская авиация ЮВО.
»Сирийский вал" — метод ведения боя из заранее возведенных земляных укрытый. Метод был изобретен в ходе урегулирования конфликта в Сирии, где укрытия возводились из песка с помощью строительной техники.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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