Российский летчик рассказал о «свободной охоте» на Ми-28 в Сирии

По данным газеты «Красная звезда», майор Евгений Сеелев провел в сирийском небе около восьми месяцев и летал на вертолетах Ми-35 и Ми-28Н. В силу многофункциости вертолетов ему пришлось выполнять весь спектр задач: от штурмовки различных целей на земле до обеспечения безопасности полетов транспортной авиации с авиабазы Хмеймим. Неоднократно вертолет Ми-28Н в Сирии был задействован для «свободной охоты». Причем летать часто приходилось в ночное время, так как после появления на фронте ВКС России боевики перешли к тактике активных передвижений по ночам.

— Система ночного видения работает очень эффективно. С Ми-28 можно заметить автомобиль на удалении 15 километров, с Ми-35 на 6 — 7 километров. Тепловизоры, специальные очки — все это используется для обнаружения целей в темное время суток и дает высокие результаты, — заявил майор.

Отметим, что ранее экс-главком ВКС Виктор Бондарев критиковал приборы ночного видения, которые слепят пилотов от вспышек пулеметов и трассирующих очередей.

Тем не менее «свободная охота» оказалась довольно действенной и потому боевикам пришлось изобретать новые способы маскировки. К примеру, свои автомобили они измазывали густой глиняно-песчаной смесью, в результате чего машина практически сливалась с пустыней. Кроме того, техника боевиков обязательно прикрывалась зенитными пулеметами и орудиями, а также активно маневрировала на высокой скорости.

К примеру, однажды боевики, обстрелявшие сирийский блокпост, пытались на грузовике оторваться от преследования с воздуха, двигаясь на высокой скорости по высохшему руслу реки. Эта гонка завершилась для них жесткоми проигрышем.

Офицер также рассказал, что выбор вооружения зависит из целесообразности его применения в конкретной обстановке и характеристик целей. Неуправляемыми 80 и 120-мм ракетами поражаются площадные цели, там больше разлет осколков. По точечным и легкобронированным целям лучше бить управляемыми ракетами «Штурм» и «Атака», так как у 30-мм пушки дальность стрельбы меньше и возникает риск попасть под огневое воздействие с земли.

Отдельные неудобства российским вертолетчикам создавал ландшафт местности. Проходящий вдоль моря проходит горный хребет, высотой 1200-1500 метров, способствовал созданию большой облачности. Летом пилотов и машины испытывала изнуряющая жара, когда термометр зашкаливал за 50 градусов. Зима в Сирии сопровождалась туманами, сильными ветрами с песчаными бурями, резкими перепадами температур.

Подводя итог Евгений Сеелев сказал, что «Ночной охотник» показал себя превосходно в небе Сирии.

— Выше мощность, лучше маневренность. Характеристики оружия у Ми-28 тоже позволяют многое, этот вертолет и видит, и стреляет дальше. Лучше продумана эргономика кабины, то есть экипажу здесь комфортно, а это тоже немаловажно, — заявил пилот.