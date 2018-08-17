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Иран обвинил Грузию в неподобающем отношении к женщинам в хиджабе
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Иран обвинил Грузию в неподобающем отношении к женщинам в хиджабе 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Тегеран выразил протест властям Грузии из-за неподобающего отношения службы безопасности аэропорта Тбилиси к иранским женщинам, носящим хиджаб. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Каземи.
Поводом для реакции иранского внешнеполитического ведомства стали обращения некоторых пассажиров авиарейса Тбилиси-Исфаган, которые пожаловались на действия сотрудников службы безопасности тбилисского аэропорта. На пунктах досмотра они заставляли некоторых иранских женщин снимать хиджаб.
"После тщательной обработки соответствующих обращений посольство Ирана в Грузии направило протесты в грузинский МИД и службу безопасности аэропорта Тбилиси", — говорится в заявлении Каземи.
Иранский дипломат добавил, что консульский департамент МИД Исламской Республики потребовал от посольства Грузии в Тегеране объяснений по факту инцидента.
"Призвали грузинские власти впредь не допускать в их стране неподобающего отношения к гражданам Ирана. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам, служба безопасности аэропорта Тбилиси будет соблюдать уважение к частной жизни мусульманских женщин и не допустит повторение подобных инцидентов", — подчеркивается в сообщении МИД Ирана.
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