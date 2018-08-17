Россия и Мьянма условились укреплять военные связи

МОСКВА , 17 августа. / ТАСС /. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и командующий ВВС Мьянмы генерал Маунг Маунг Чжо обсудили на встрече в Москве пятницу развитие сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военно-технической и военной областях и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между вооруженными силами двух стран", — сказали в ведомстве.