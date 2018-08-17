Россия и Мьянма условились укреплять военные связи 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и командующий ВВС Мьянмы генерал Маунг Маунг Чжо обсудили на встрече в Москве пятницу развитие сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военно-технической и военной областях и выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между вооруженными силами двух стран", — сказали в ведомстве.
В январе Фомин заявил, что в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 20-21 января была достигнута договоренность о том, что Россия поставит республике шесть истребителей Су-30. В этой связи он выразил мнение, что этот самолет «станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз». По словам замминистра, российские вооружения очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.