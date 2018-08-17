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Пентагон подозревает, что Китай тренируется наносить удары против США
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Пентагон подозревает, что Китай тренируется наносить удары против США 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Пентагон подозревает, что Китай обучает свои вооружённые силы наносить удары по США и союзникам, говорится в докладе по вооружённым силам Китая 2018, опубликованном на сайте ведомства.
"За последние три года вооружённые силы Китая быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких операций в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая вооруженные силы ударам против США и союзников", — говорится в докладе.
Отмечается, что пока неясно, какой сигнал Пекин хочет направить Вашингтону, демонстрируя свою силу.
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