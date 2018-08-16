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В Алеппо восстановили более 500 заводов
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В Алеппо восстановили более 500 разрушенных террористами заводов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 500 заводов, разрушенных террористами, восстановлены в промышленной части Алеппо, сообщил в четверг директор промышленного центра Алеппо Хазем Аджан.
Он рассказал, что промышленная часть Алеппо занимает 5 тысяч гектаров. "В состав "промышленного города" входит все необходимое для производства — промышленная зона, банки, жилые дома для работников. Мы открыли этот город в 2003 году, и до 2012 года он являлся крупнейшим промышленным центром Ближнего Востока. К сожалению, боевики захватили город в 2012 году, и на два года у нас полностью остановилась промышленность", — сказал директор.
По его словам, заводы были разрушены на 90 процентов.
"Когда сирийская армия освободила территорию, сразу началось возобновление производств. Для восстановления промышленного города мы составили экстренный план для быстрого возобновления работы. В результате сейчас работает в промышленном городе более 500 заводов", — отметил Аджан.
"Российские и китайские бизнесмены выразили желание открыть тут свои заводы. Пока тут работают только сирийские предприниматели", — сказал он.
По словам директора, до войны на территории "промышленного города" работали 1,5 тысячи предприятий, владели которыми бизнесмены из многих, в том числе европейских, стран.
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