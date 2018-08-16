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Первая группа сирийских детей приехала в Россию для получения военного образования
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Первая группа сирийских детей приехала в Россию для получения военного образования 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
16 августа. PROCOMP.INFO — Восемь ребят из сирийской «школы для детей покойных героев» прибыли в Санкт-Петербург и сейчас готовятся к учебе в различных российских военных училищах, сообщает ежедневная газета.
Глава сирийского культурного центра в Санкт-Петербурге Вадда Аль-Джунди сообщил «Известиям», что с 1 сентября ожидается начало обучения в российских военных школах восьми детей в рамках недавно подписанного соглашения, которое позволяет Сирийцам учиться в российских военных школах бесплатно, при условии, что они докажут свои знания русского языка и пройдут все необходимые медицинские тесты.
Вадда Аль-Джунди добавил, что дети станут первыми сирийскими гражданами, получившими военное образование в России.
Посольство Сирии в России подтвердило новость, добавив, что дети проходят адаптационную подготовку, которая позволит им начать обучение вместе с российскими курсантами. «Есть соглашение, которое позволяет принимать сирийских детей в российский кадетский корпус. Это постоянное соглашение, и оно предусматривает, что сирийские дети будут приезжать в Российскую Федерацию каждый год», — сообщил «Известиям» источник в посольстве.
Глава комитета по международному военно-техническому сотрудничеству верхней палаты парламента России Ольга Ковитиди также отметила, что программа, предлагающая сирийским гражданам получить российское военное образование, является долгосрочной, и выразила надежду, что она будет способствовать миру и безопасности в этой стране. «Подготовка Россией высокопрофессиональных офицеров — это значительные инвестиции в будущее мирной Сирии. Дети сирийских героев, которые пройдут обучение в России, станут военной элитой сирийской арабской Республики», — сказала она.
Сенатор добавила, что она и ее коллеги считают, что через 10-15 лет сирийские границы будут защищать военнослужащие, прошедшие такую же высокопрофессиональную подготовку, как и их российские коллеги.
В середине июля текущего года правительство России издало указ, позволяющий сирийским детям бесплатно обучаться в российских военных училищах, если они обладают достаточными знаниями русского языка и сдадут необходимые экзамены. Будущие курсанты отбираются сирийской стороной на основе медицинских тестов, а российская сторона принимает решение о количестве успешных кандидатов в зависимости от количества заявок.
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