Первая группа сирийских детей приехала в Россию для получения военного образования

16 августа. PROCOMP.INFO — Восемь ребят из сирийской «школы для детей покойных героев» прибыли в Санкт-Петербург и сейчас готовятся к учебе в различных российских военных училищах, сообщает ежедневная газета.

Глава сирийского культурного центра в Санкт-Петербурге Вадда Аль-Джунди сообщил «Известиям» , что с 1 сентября ожидается начало обучения в российских военных школах восьми детей в рамках недавно подписанного соглашения, которое позволяет Сирийцам учиться в российских военных школах бесплатно, при условии, что они докажут свои знания русского языка и пройдут все необходимые медицинские тесты.

Вадда Аль-Джунди добавил, что дети станут первыми сирийскими гражданами, получившими военное образование в России

Посольство Сирии в России подтвердило новость, добавив, что дети проходят адаптационную подготовку, которая позволит им начать обучение вместе с российскими курсантами. «Есть соглашение, которое позволяет принимать сирийских детей в российский кадетский корпус. Это постоянное соглашение, и оно предусматривает, что сирийские дети будут приезжать в Российскую Федерацию каждый год», — сообщил «Известиям» источник в посольстве.

Глава комитета по международному военно-техническому сотрудничеству верхней палаты парламента России Ольга Ковитиди также отметила, что программа, предлагающая сирийским гражданам получить российское военное образование, является долгосрочной, и выразила надежду, что она будет способствовать миру и безопасности в этой стране. «Подготовка Россией высокопрофессиональных офицеров — это значительные инвестиции в будущее мирной Сирии. Дети сирийских героев, которые пройдут обучение в России, станут военной элитой сирийской арабской Республики», — сказала она.

Сенатор добавила, что она и ее коллеги считают, что через 10-15 лет сирийские границы будут защищать военнослужащие, прошедшие такую же высокопрофессиональную подготовку, как и их российские коллеги.