Военные полицейские РФ провели крупнейшие в стране показательные учения

За тренировкой наблюдали офицеры военных комендатур и военной автоинспекции со всей страны — от Калининграда до Владивостока

Военные полицейские со всей России приняли участие в крупнейшем в истории показательном учении на армейском полигоне Мулино в Нижегородской области . Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе такого учения офицеры российских военных комендатур смогли увидеть основные наработки в оборудовании блок-постов военной полиции, понаблюдать за действиями при нападении диверсантов на колонну с гумпомощью, и многое другое. Все обучение велось на основе опыта работы военной полиции в Сирии

В показательном учении было задействовано более 160 военнослужащих ЗВО, а также более 40 единиц военной и специальной техники.