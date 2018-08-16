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Военные полицейские РФ провели крупнейшие в стране показательные учения
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Военные полицейские РФ провели крупнейшие в стране показательные учения 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За тренировкой наблюдали офицеры военных комендатур и военной автоинспекции со всей страны — от Калининграда до Владивостока.
Военные полицейские со всей России приняли участие в крупнейшем в истории показательном учении на армейском полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе такого учения офицеры российских военных комендатур смогли увидеть основные наработки в оборудовании блок-постов военной полиции, понаблюдать за действиями при нападении диверсантов на колонну с гумпомощью, и многое другое. Все обучение велось на основе опыта работы военной полиции в Сирии.
В показательном учении было задействовано более 160 военнослужащих ЗВО, а также более 40 единиц военной и специальной техники.
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