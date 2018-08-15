В Ираке турецкие силы уничтожили члена исполкома РПК

"В ходе проведенной ВС и разведкой Турции операции 15 августа уничтожен член исполкома РПК и ответственный за группировку террористов в Синджаре Исмаил Озден, известный также как Мам Зеки Шенгали, имя которого было включено в «красный бюллетень», — сообщил турецкий генштаб в Twitter.

Как сообщает агентство Anadolu, операция была проведена в Синджаре, и Озден «стал первым террористом из „красного бюллетеня“, которого турецкие военные уничтожили за рубежом.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.