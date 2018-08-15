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В Ираке турецкие силы уничтожили члена исполкома РПК
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В Ираке турецкие силы уничтожили члена исполкома РПК 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. Генштаб Турции cообщил об уничтожении члена исполкома запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Исмаила Оздена, который являлся куратором группировки в иракском Синджаре.
"В ходе проведенной ВС и разведкой Турции операции 15 августа уничтожен член исполкома РПК и ответственный за группировку террористов в Синджаре Исмаил Озден, известный также как Мам Зеки Шенгали, имя которого было включено в «красный бюллетень», — сообщил турецкий генштаб в Twitter.
Как сообщает агентство Anadolu, операция была проведена в Синджаре, и Озден «стал первым террористом из „красного бюллетеня“, которого турецкие военные уничтожили за рубежом.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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