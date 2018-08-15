На учениях в Норвегии устроили бой между F-22 и F-35

В рамках учений в Норвегии военные НАТО устроили тренировочный бой между двумя американскими истребителями F-22 ВВС США и двумя самолетами F-35 ВВС Норвегии.

Полковник Лесли Хок, глава подразделения интеграции самолетов пятого поколения в штаб-квартире ВВС США в Европе, отметил, что самолеты F-22 были развернуты в Норвегии всего на один день ради того, чтобы военные могли потренироваться в борьбе со стелсами, сообщает Reuters

Хок отметил, что сейчас военные используют любую возможность для учений, чтобы повысить свою готовность к «любому потенциальному противнику будущего». Развертывание происходило в рамках поддержки союзников в Европе на фоне «агрессии России на Украине ».

Учения проходили на авиабазе Эрланн в Норвегии, где развернуты шесть из 52 запланированных к получению этой страной F-35.

Норвежский пилот Мортен Ханке , который был за штурвалом F-35, назвал «бой» с F-22 отличной практикой, тем более что F-35 обычно значительно превосходят другие самолеты, не оснащенные системами невидимости.

При этом он отказался сообщать, какой из самолетов победил в гипотетическом бою, сказав только, что «F-22 — очень грозный противник».

Италия, Турция, Израиль, Великобритания и В следующем месяце группа старших должностных лиц из США и представители семи других стран, у которых есть или появятся в ближайшее время самолеты F-35 (Норвегия, Дания Нидерланды ), проведут встречу для обсуждения нового боевого самолета, который впервые был использован в бою Израилем в мае.