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На учениях в Норвегии устроили бой между F-22 и F-35
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На учениях в Норвегии устроили бой между F-22 и F-35 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В рамках учений в Норвегии военные НАТО устроили тренировочный бой между двумя американскими истребителями F-22 ВВС США и двумя самолетами F-35 ВВС Норвегии.
Полковник Лесли Хок, глава подразделения интеграции самолетов пятого поколения в штаб-квартире ВВС США в Европе, отметил, что самолеты F-22 были развернуты в Норвегии всего на один день ради того, чтобы военные могли потренироваться в борьбе со стелсами, сообщает Reuters.
Хок отметил, что сейчас военные используют любую возможность для учений, чтобы повысить свою готовность к «любому потенциальному противнику будущего». Развертывание происходило в рамках поддержки союзников в Европе на фоне «агрессии России на Украине».
Учения проходили на авиабазе Эрланн в Норвегии, где развернуты шесть из 52 запланированных к получению этой страной F-35.
Норвежский пилот Мортен Ханке, который был за штурвалом F-35, назвал «бой» с F-22 отличной практикой, тем более что F-35 обычно значительно превосходят другие самолеты, не оснащенные системами невидимости.
При этом он отказался сообщать, какой из самолетов победил в гипотетическом бою, сказав только, что «F-22 — очень грозный противник».
В следующем месяце группа старших должностных лиц из США и представители семи других стран, у которых есть или появятся в ближайшее время самолеты F-35 (Норвегия, Дания, Италия, Турция, Израиль, Великобритания и Нидерланды), проведут встречу для обсуждения нового боевого самолета, который впервые был использован в бою Израилем в мае.
Ранее National Interest поставил под сомнение способность российского истребителя Су-35 на равных бороться с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35. В то же время, по сообщениям американских СМИ, встреча в небе над Сирией показала превосходство Су-35 над F-22.
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