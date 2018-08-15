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Пальмира собралась принимать туристов
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Пальмира собралась принимать туристов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийская Пальмира к лету 2019 года будет готова принимать туристов, заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази.
«Я предполагаю, что к лету 2019 года Пальмира будет полностью готова к приему туристов», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что у властей есть проект по восстановлению всего ущерба старого города Пальмиры. Кроме того, со стороны мировых держав имеются предложения о помощи в восстановлении артефактов и исторической ценности Пальмиры.
Помощь предложило ЮНЕСКО, Россия, Польша, Италия и другие страны и учреждения. Также готовы помочь в восстановлении негосударственные организации.
«Это мировая история и она принадлежит не только Сирии», — добавил он.
Между тем, еще в ноябре директор музея Пальмиры Мохаммед аль-Асаад заявил, что ЮНЕСКО не оказывает помощь в восстановлении города. Он также говорил, что при помощи мирового сообщества музей удастся восстановить за пять лет.
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