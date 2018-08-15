Российский МИД раскритиковал ООН за содействие «Белым каскам»

Об этом она заявила, обратив внимание на то, что УВКБ оказывает содействие эвакуации активистов организации "Белые каски" из Сирии. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

"Хотели бы обратить внимание представителей УВКБ ООН — авторитетной и заслуженной международной структуры — на необходимость подходить к своей работе ответственно и избегать шагов, способных навредить не только своему имиджу, реноме всемирной организации, но, главное, эффективности вклада ООН в решение гуманитарных задач, в частности в Сирии", — заявила Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, в Москве "Белый каски" считают провокаторами и дезинформаторами, "которые прикрываются гуманитарной тематикой, на самом деле являются пособниками опаснейших террористических группировок, они нацелены на то, чтобы оболгать и подорвать контртеррористические усилия сирийского правительства и содействующей ему России ". Захарова напомнила, что "Белый каски" были "авторами целой серии циничных фейков, призванных помешать стабилизации ситуации в Сирии и, соответственно, решению гуманитарных задач, включая помощь беженцам".

"Любая поддержка со стороны УВКБ ООН провокационной активности Белых касок — это в лучшем случае большая ошибка… Призываем Управление действовать строго в соответствии со своим мандатом, избегать политической ангажированности и придерживаться гуманитарных принципов нейтральности, независимости, гуманности и беспристрастно в своей работе, сосредоточиться на важнейшей задаче в нынешней ситуации, а именно максимальном международном содействии добровольном возвращению в Сирию сирийских беженцев", — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что в эвакуацию "Белых касок" вовлечены и международные структуры, и международное сообщество, а "в возвращение в Сирию гражданского мирного населения, беженцев, которые хотят туда вернуться — от этого все либо, по крайней мере, очень многие, либо отстраняются, либо вообще говорят о том, что пока рановато, пока там небезопасно".